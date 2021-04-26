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В Казани начнут транслировать вирусные видео для изучения татарского языка

12:27, 26.04.2021 2
В Казани начнут транслировать вирусные видео для изучения татарского языка
Фото: wikimedia.org

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» объявил о запуске «вирусных видеороликов», посвященных изучению татарского языка. Проект стартовал в День родного языка и празднования 135-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Видео будут транслировать в торговых центрах, фойе гостиниц, а еще на цифровых панелях в общественном электротранспорте. Будут предусмотрены и другие площадки. По задумке, как жители, так и гости татарстанской столицы смогут запоминать простые фразы и обороты речи на татарском языке. Видеоролики ориентированы на начальный уровень владения татарским языком.

По словам одного из организаторов проекта, автора современных учебников татарского языка «Сәлам» Рашата Якупова, главная задумка проекта в том, чтобы не владеющие татарским языком жители смогли увидеть его интересные аспекты. Авторы хотят презентовать татарский в новом, интересном формате. Видеоролики позднее станут доступны в соцсетях, их смогут посмотреть все желающие, сообщает мэрия Казани.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Negsv асcимилянтам не поможет.
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  • Анонимно 26 апр
    Русский язык это язык науки, техники, медицины и искусства. Он язык дружбы и сплочения всех людей в единое государство. Да здравствует великий и
    могучий русский язык. Без русского языка мир будет уничтожен в межнациональных войнах. Недавняя армяно - азербайджанская война является наглядным доказательством тому, что только благодаря русскому народу они друг друга не перегрызли !
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