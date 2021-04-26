В Казани начнут транслировать вирусные видео для изучения татарского языка

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» объявил о запуске «вирусных видеороликов», посвященных изучению татарского языка. Проект стартовал в День родного языка и празднования 135-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.



Видео будут транслировать в торговых центрах, фойе гостиниц, а еще на цифровых панелях в общественном электротранспорте. Будут предусмотрены и другие площадки. По задумке, как жители, так и гости татарстанской столицы смогут запоминать простые фразы и обороты речи на татарском языке. Видеоролики ориентированы на начальный уровень владения татарским языком.

По словам одного из организаторов проекта, автора современных учебников татарского языка «Сәлам» Рашата Якупова, главная задумка проекта в том, чтобы не владеющие татарским языком жители смогли увидеть его интересные аспекты. Авторы хотят презентовать татарский в новом, интересном формате. Видеоролики позднее станут доступны в соцсетях, их смогут посмотреть все желающие, сообщает мэрия Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко