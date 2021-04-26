В Татарстане за сутки прививку от коронавируса получили 3,8 тысячи человек
В Татарстане сделали прививку от коронавируса 229 764 человека, в том числе 3 823 за минувшие сутки, сообщает республиканский оперштаб.
Вторую прививку получили 144 029 человек.
Пять способов записаться на вакцинацию:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- Единый номер 122;
- При обращении в МФЦ;
- При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Напомним, в минувшую субботу прививку от коронавируса в республике сделали 5,1 тысячи человек.
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