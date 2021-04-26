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В Татарстане за сутки прививку от коронавируса получили 3,8 тысячи человек

11:42, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса получили 3,8 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сделали прививку от коронавируса 229 764 человека, в том числе 3 823 за минувшие сутки, сообщает республиканский оперштаб.

Вторую прививку получили 144 029 человек.

Пять способов записаться на вакцинацию:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. Единый номер 122;
  4. При обращении в МФЦ;
  5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в минувшую субботу прививку от коронавируса в республике сделали 5,1 тысячи человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Так скажите кто-нибудь уж- при начавшемся варикозном расширении сосудов на ногах можно прививаться? Не повлечет ли это тромбообразование?
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