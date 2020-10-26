Более 700 тысяч жителей Казани воспользовались сезонно-садоводческими маршрутами

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За дачный сезон в Казани перевезли более 700 тыс. пассажиров. Ежедневно 16 автобусов выходили на шесть маршрутов до жилых массивов станция Дербышки, Дальние сады, Ново-Шигалеево, «Жиркомбинат» и до садовых обществ «Текстильщик» и «Крутушка», сообщил сегодня во время «делового понедельника» заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В этом году во всех автобусах ночью обрабатывали салоны дезинфицирующими средствами, которые сохраняют свои свойства в течение суток. Дополнительную обработку и проветривание автобусов проводили в обеденный перерыв, рассказал Шакиров.

В настоящее время спрос на перевозки уменьшился. С 1 ноября сезонные маршруты будут закрыты.

Напомним, что шесть сезонно-садоводческих маршрутов заработали в Казани с 30 апреля.

