Чулпан Хаматова получила премию «Ника» за лучшую роль в фильме «Доктор Лиза»

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Актриса Чулпан Хаматова получила награду в номинации «Лучшая женская роль» Национальной кинематографической премии «Ника» за фильм «Доктор Лиза». Церемония вручения прошла накануне, на ней вручали награды сразу за 2020 и 2019 годы — в прошлом году премию отменили из-за пандемии коронавируса.

Награду в этой номинации за 2020 год получила и Юлия Высоцкая за роль в фильме «Дорогие товарищи!». За 2019 год были отмечены актрисы Самал Еслямова за фильм «Айка» и Виктория Мирошниченко за картину «Дылда».

Лучшим фильмом 2020 года стала картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, 2019 года — «Француз» Андрея Смирнова. Лучшими актерами в 2019 и 2020 годах стали Леонид Ярмольник («Одесса») и Александр Паль («Глубже!») соответственно.

Лучшими актерами второго плана за 2019 год стали актеры фильма «Француз» Наталья Тенякова и Александр Балуев, за 2020 год — Татьяна Догилева («Доктор Лиза») и Сергей Дрейден («Блокадный дневник»).

Фильм «Доктор Лиза» вышел в конце октября 2020 года. Картина повествует об одной из самых известных благотворительниц России, главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. Ее роль и исполнила Хаматова. Подробнее о фильме — в материале «Реального времени».