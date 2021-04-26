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«Оскар» в категории «Лучший фильм года» получила кинокартина «Земля кочевников»

06:45, 26.04.2021
«Оскар» в категории «Лучший фильм года» получила кинокартина «Земля кочевников»
Фото: pixabay.com

Картина американского кинорежиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Об этом пишет ТАСС.

На премию в этой категории также были номинированы «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Картина «Земля кочевников» рассказывает об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США. В марте лента удостоилась «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический фильм».

«Реальное время» приводит список победителей премии:

  • «Лучший режиссер» — Хлоя Чжао
  • «Лучшая актриса» — Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
  • «Лучший иностранный фильм» — «Еще по одной» Томаса Винтерберга
  • «Лучший оригинальный сценарий» — Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
  • «Лучший актер» — Энтони Хопкинс («Отец»)
  • «Лучший актер второго плана» — Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)
  • «Лучшая женская роль второго плана» — Юн Ё Джон («Минари»)
  • «Лучший анимационный фильм» — «Душа»

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа проходила 25 апреля в Лос-Анджелесе.

От России на кинопремию выдвигали фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Но кинолента не вошла в список претендентов на основную награду, а также в номинацию «Лучший иностранный фильм».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура
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