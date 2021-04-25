Источник: Ландер покинет «Локомотив» и вернется в Швецию

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер покинет ярославский «Локомотив». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По данным источника, «Локомотив» не будет продлевать соглашение с хоккеистом, которое истекает 30 апреля 2021 года. После этого нападающий станет неограниченно свободным агентом.

Ландер не имеет предложений от клубов КХЛ. Скорее всего, нападающий вернется в Швецию.

Напомним, в свое время Ландер выступал в составе «Ак Барса», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.