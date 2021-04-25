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УНИКС сыграет с «Зелена Гурой» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ

18:15, 25.04.2021
УНИКС сыграет с «Зелена Гурой» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

Стали известны все участники и пары первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанский УНИКС на этом этапе турнира сыграет с польским клубом «Зелена Гура». Казанцы по итогам регулярного чемпионата заняли третье место в турнирной таблице, поляки стали шестыми.

В других парах первого раунда встретятся:

  • Зенит» (1 место) — «Парма» (8 место);
  • «Локомотив-Кубань» (2 место) — «Химки» (7 место);
  • ЦСКА (4 место) — «Нижний Новгород» (5 место).

Серии первого раунда продлятся до двух побед одной из команд. Матчи начнутся 10 мая. В полуфинале и финале серии будут длится до трех побед.

Отметим, что в случае победы УНИКСа, в полуфинале казанцы сыграют с победителем серии «Локомотив-Кубань» — «Химки».

Ранее казанская команда вышла в финал Кубка Европы, где встретится с «Монако».

    СпортБаскетбол
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