УНИКС сыграет с «Зелена Гурой» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ

Стали известны все участники и пары первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанский УНИКС на этом этапе турнира сыграет с польским клубом «Зелена Гура». Казанцы по итогам регулярного чемпионата заняли третье место в турнирной таблице, поляки стали шестыми.

В других парах первого раунда встретятся:

Зенит» (1 место) — «Парма» (8 место);

«Локомотив-Кубань» (2 место) — «Химки» (7 место);

ЦСКА (4 место) — «Нижний Новгород» (5 место).

Серии первого раунда продлятся до двух побед одной из команд. Матчи начнутся 10 мая. В полуфинале и финале серии будут длится до трех побед.

Отметим, что в случае победы УНИКСа, в полуфинале казанцы сыграют с победителем серии «Локомотив-Кубань» — «Химки».

Ранее казанская команда вышла в финал Кубка Европы, где встретится с «Монако».