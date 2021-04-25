«Рубин» и «Краснодар»: Шатов и Зуев сыграют вместо Кварацхелии и Макарова

Тренерские штабы команд определились с составами команд на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром».

В составе казанского клуба произошло несколько изменений. Вместо травмированного Хвичи Кварацхелии справа в атаке сыграет Олег Шатов. Дисквалифицированного Дениса Макарова на левом фланге заменит Александр Зуев.

В центре поля с первых минут выйдет Хван Ин Бом, который вместе с Дарко Йевтичем и Оливером Абильдгором составит центральную тройку. При этом Леон Мусаев остался в числе запасных. А вот Михаил Костюков даже не попал в заявку на матч.

Два бывших игрока «Рубина» Егор Сорокин и Руслан Камболов также начнут игру на скамейке запасных. Вместо них в стартовом составе «Краснодара» в обороне сыграют Кайо Панталеао и Александр Мартынович, а в опорной зоне выйдут Юрий Газинский и Кристоффер Ольссон.

Фото: vk.com/fckrasnodar

Напомним, игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 19.00 по мск.