В Черемшанском районе Татарстана обнаружили огромную свалку

В селе Черемшан в Татарстане во время санитарно-экологического двухмесячника обнаружили большую свалку, площадь которой составила более 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.



На участке инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии обнаружили строительные и крупногабаритные бытовые отходы, в том числе ртутные лампы.

Материалы дела направили в Управление Россельхознадзора по Татарстану в связи с тем, что участок относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в поселке городского типа Апастово ликвидировали несанкционированную свалку древесины и отходов сноса и разборки зданий. Площадь нелегальной свалки составила 147 кв. метров, объем — 85 куб. метров. Захламленная территория была очищена от мусора и приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Маргарита Головатенко