Неизвестные взломали сайт БелАЭС

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В воскресенье взломали сайт БелАЭС, заявила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

фото: pixabay.com



Отмечается, что сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступным.

Белорусская АЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии, типа АЭС-2006. Расположена у северо-западной границы Белоруссии.

В прошлом году хакеры взломали сайты Белорусской телерадиокомпании и телеканала ОНТ. Вместо трансляций на них показывали, как местный ОМОН избивает протестующих.

Вечером прекратилась трансляция на сайте Белорусской телерадиокомпании. Иногда там стали появляться видео, показывающие жесткие действия силовиков по отношению к протестующим. Только поздно вечером сайт восстановил работу.



Алексей Нечаев