Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре и гололедице в понедельник
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в понедельник. Прогноз опубликован на сайте организации.
26 апреля на территории Татарстана прогнозируются сильный ветер ночью порывами 16—21 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.
Сегодня на территории республики сильный ветер, днем местами порывами до 17—22 м/с, дождь местами с мокрым снегом. В отдельных районах пойдет гроза. Температура воздуха составляет +7...+12 градусов.
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