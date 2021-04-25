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Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре и гололедице в понедельник

12:53, 25.04.2021 2
Татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре и гололедице в понедельник
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в понедельник. Прогноз опубликован на сайте организации.

26 апреля на территории Татарстана прогнозируются сильный ветер ночью порывами 16—21 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня на территории республики сильный ветер, днем местами порывами до 17—22 м/с, дождь местами с мокрым снегом. В отдельных районах пойдет гроза. Температура воздуха составляет +7...+12 градусов.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Нет такого понятия татарстанцы. Русские жители Казани категорически против, чтобы их так называли.
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    Анонимно 25 апр
    Жители Мини Ханства, они же татастанцы
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