Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +12 градусов

В воскресенье, 25 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя, утром и днем местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможна гроза.



Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, ночью местами порывами до 15—17 м/с, утром и днем местами порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. В Казани от +12°С до +14 градусов. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +10°С до +12°С.