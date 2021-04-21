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В Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы

14:47, 21.04.2021
В Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы. По данным Минсельхозпрода Татарстана, к севу сахарной свеклы приступили земледельцы Буинского, Дрожжановского и Заинского районов.

Аграрии Буинского района уже успели засеять 326 га, а Дрожжановского — 195 га. К 11 мая планируется закончить посадку данной культуры.

Кроме этого, аграрии приступили к севу яровых культур, гороха, чечевицы и нута. Хороший темп работ отмечается по посеву горчицы. Также уже начали работы по посеву подсолнечника.

Ранее в России спрогнозировали подорожание риса в 2021 году.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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