В Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы

В Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы. По данным Минсельхозпрода Татарстана, к севу сахарной свеклы приступили земледельцы Буинского, Дрожжановского и Заинского районов.

Аграрии Буинского района уже успели засеять 326 га, а Дрожжановского — 195 га. К 11 мая планируется закончить посадку данной культуры.

Кроме этого, аграрии приступили к севу яровых культур, гороха, чечевицы и нута. Хороший темп работ отмечается по посеву горчицы. Также уже начали работы по посеву подсолнечника.

Ранее в России спрогнозировали подорожание риса в 2021 году.

Ольга Плешкова