«Рубин» сыграет с «Краснодаром» на «Ак Барс Арене»

Сегодня, 25 апреля, «Рубин» сыграет дома против «Краснодара» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене», поле которой успешно прошло проверку на готовность к проведению футбольного матча. Ранее из-за неудовлетворительного качества газона «Рубину» пришлось играть на стадионе «Центральный».

Для «Краснодара» эта игра станет первой в Казани под руководством Виктора Гончаренко. Тренер возглавил «быков» в начале апреля и успел провести с командой два матча в РПЛ — проиграл «Арсеналу» (0:1) и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Рубин» провел в весенней части чемпионата семь матчей, в шести из которых одержал победу. Победная серия казанцев сейчас составляет три игры, в которых команда забила три гола и ни разу не пропустила.

В первом круге команды встречались в Краснодаре, где победили хозяева со счетом 3:1. На голы Кабеллы, Берга и Ольссона гости смогли ответить лишь забитым мячом Старфельта.

Отметим, что в Казани тренерский штаб «Рубина» не сможет рассчитывать на Кварацхелию (травма), а также дисквалифицированного Макарова. У «Краснодара» не сыграют защитники Рамирес и Чернов.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на платном телеканале «Матч Премьер».

Прогнозы на главные матчи 27-го тура РПЛ читайте в материале «Реального времени».