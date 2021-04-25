Врач рассказала, как энергетические напитки влияют на здоровье

В большинстве энергетических напитков есть кофеин, в малых дозах он стимулирует умственные способности, хорошо влияет на сосудистую систему и повышает тонус организма. Об этом рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

В нормальных количествах кофеин укрепляет сердечную мышцу, но его передозировка влечет за собой апатию, вялость, сонливость и может вызвать снижение реакций.

В составе энергетических напитков также есть различные добавки и красители. Они могут ухудшить состояние человека, вызвать аллергическую реакцию, в том числе бронхоспазм. Для пожилого человека употребление энергетиков может закончиться трагедией.

Постоянное употребление таких напитков ведёт к сильному обезвоживанию и истощению организма, а также к ранним инфарктам и инсультам.

Врач посоветовала пить натуральный кофе, тонизирующие чаи, пишет RT.

В феврале врач-диетолог рассказала, что без вреда для здоровья можно пить не больше двух чашек кофе в день. При регулярном употреблении возникает риск формирования зависимости. Также специалист посоветовала пить кофе только во время приемов пищи.



Татьяна Леухина