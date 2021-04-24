«Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина омский «Авангард» вырвал победу у московского ЦСКА на своем льду.

В первом периоде армейцы сделали преимущество в две шайбы за счет голов Антона Слепышева и Максима Мамина.

Во втором периоде хозяева площадки сумели реализовать большинство — шайбой отметился Корбан Найт. В третьей двадцатиминутке Клим Костин тоже реализовал большинство, а за четыре минуты до конца омичей вперед вывел нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов.

Однако под конец матча у хозяев льда удалился Вилле Покка, и уже за секунду до конца основного времени Мэт Робинсон вернул армейцев в игру и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время омичи вновь были вынуждены играть в меньшинстве — за толчок клюшкой отбывать наказание сел Клим Костин. Однако «Авангард» вырвал победу, играя в меньшинстве. Автор шайбы — Павел Дедунов.





Счет в финальной серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут в Москве 26 апреля.