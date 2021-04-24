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«Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина

20:20, 24.04.2021
«Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Фото: hawk.ru

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина омский «Авангард» вырвал победу у московского ЦСКА на своем льду.

В первом периоде армейцы сделали преимущество в две шайбы за счет голов Антона Слепышева и Максима Мамина.

Во втором периоде хозяева площадки сумели реализовать большинство — шайбой отметился Корбан Найт. В третьей двадцатиминутке Клим Костин тоже реализовал большинство, а за четыре минуты до конца омичей вперед вывел нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов.

Однако под конец матча у хозяев льда удалился Вилле Покка, и уже за секунду до конца основного времени Мэт Робинсон вернул армейцев в игру и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время омичи вновь были вынуждены играть в меньшинстве — за толчок клюшкой отбывать наказание сел Клим Костин. Однако «Авангард» вырвал победу, играя в меньшинстве. Автор шайбы — Павел Дедунов.



Счет в финальной серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут в Москве 26 апреля.

Справка

Авангард — ЦСКА — 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

24 апреля

«Балашиха-Арена»

  • 0:1 — 9 Слепышев (Лайпсик)
  • 0:2 — 12 Мамин (Карнаухов, Сергеев)
  • 1:2 — 23 Найт (Костин, Буше)
  • 2:2 — 43 Костин (Найт, Толчинский)
  • 3:2 — 55 Шарипзянов (Найт)
  • 3:3 — 59 Робинсон (Слепышев, Окулов)
  • 4:3 — 65 Дедунов (Покка)

Счет в серии: 2-2

СпортХоккей
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