«Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина
В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина омский «Авангард» вырвал победу у московского ЦСКА на своем льду.
В первом периоде армейцы сделали преимущество в две шайбы за счет голов Антона Слепышева и Максима Мамина.
Во втором периоде хозяева площадки сумели реализовать большинство — шайбой отметился Корбан Найт. В третьей двадцатиминутке Клим Костин тоже реализовал большинство, а за четыре минуты до конца омичей вперед вывел нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов.
Однако под конец матча у хозяев льда удалился Вилле Покка, и уже за секунду до конца основного времени Мэт Робинсон вернул армейцев в игру и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время омичи вновь были вынуждены играть в меньшинстве — за толчок клюшкой отбывать наказание сел Клим Костин. Однако «Авангард» вырвал победу, играя в меньшинстве. Автор шайбы — Павел Дедунов.
Счет в финальной серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут в Москве 26 апреля.
Справка
Авангард — ЦСКА — 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
24 апреля
«Балашиха-Арена»
- 0:1 — 9 Слепышев (Лайпсик)
- 0:2 — 12 Мамин (Карнаухов, Сергеев)
- 1:2 — 23 Найт (Костин, Буше)
- 2:2 — 43 Костин (Найт, Толчинский)
- 3:2 — 55 Шарипзянов (Найт)
- 3:3 — 59 Робинсон (Слепышев, Окулов)
- 4:3 — 65 Дедунов (Покка)
Счет в серии: 2-2
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