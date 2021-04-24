Победителем Международной олимпиады по татарскому языку стал житель США

Гран-при на VIII Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе получили три человека — Гульназ Мукминова из села Исенбаево Агрызского района РТ, Айнур Сабирзянов из Батыревского района Чувашии и Нури Чапаноглу, проживающий в США в штате Калифорния.

В Казани результаты были оглашены на Всероссийском форуме учителей родного языка в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, сообщили в пресс-службе Минобразования РТ.

Всего в конкурсе приняли участие 153 ребенка из разных субъектов РФ и 28 из зарубежья.

Ранее Кабинет министров республики утвердил новую программу по сохранению, изучению и развитию языков в Татарстане на 2023—2030 годы. Бюджет программы спрогнозирован в объеме 1,04 миллиарда рублей на весь период — ежегодно планируется выделять на эти цели от 126 до 134 млн рублей.



Алексей Нечаев