Казань оказалась в списке городов-лидеров по количеству онлайн-заказов книг

Казань оказалась в списке городов-лидеров по числу онлайн-заказов книг. Помимо столицы Татарстана, в рейтинг попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург, говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

Самый большой книжный заказ, в котором было 114 позиций, сделал покупатель из Коврова во Владимирской области. Всего за 10 месяцев 2020 года количество заказов с книгами выросло на 40% по сравнению с показателями прошлого года за тот же период.



Фото: realnoevremya.ru

За этот же период текущего года самой популярной книгой у покупателей Оzon стала книга Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». На втором месте бестселлер психолога Людмилы Петрановской «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка». Также в топ-5 попали книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо», «Подсознание может все!» Джона Кехо и «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, пишет РБК.



В конце октября Татарстан стал лауреатом конкурса «Самый читающий регион».



Татьяна Леухина