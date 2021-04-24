Врачи РКБ Татарстана смогли восстановить череп мужчине после нападения на него неизвестных с молотком

Врачи РКБ Татарстана смогли спасти жизнь мужчине и восстановить ему череп после нападения на него неизвестных с молотком. Об этом сообщается на странице медучреждения.

Неизвестные напали на мужчину ранним февральским утром восемь лет назад. На улице было темно, а в подъезде, как назло, не было света. Нападавших было двое, пострадавшего били молотком по голове. Истекая кровью, мужчина успел набрать номер телефона жены. Она-то и вызвала скорую.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Голова была разбита буквально всмятку, обломки черепа давили на место, где пересекаются все вены головного мозга, обширная гематома увеличивала давление на все сосуды, питающие мозг. Перед медиками стояла непростая задача: им нужно было снять давление на мозг, очистить рану, ведь грозило инфицирование. Операция шла два с лишним часа. Рану размером с большую ладонь оставили открытой, кожу подшили и оставили заживать. Делать пластику и вставлять пластину пока было нельзя.

Четыре месяца мужчина ходил без пластины. Поскольку кость отсутствовала, череп имел нестандартную форму. После он лег в отделение нейрохирургии №2 РКБ на установку пластины. Однако спустя некоторое время ее пришлось снять: кожа головы была вся в рубцах, натягивалась, и ее попросту не хватало. Рана не заживала. Врачи снова повторили операцию, но перед установкой второй пластины поставили специальные эспандеры — шишечки под кожу, постепенно надувающиеся и растягивающие кожу. После этого пластину повторно установили.

Через пару лет мужчина снова обратился за помощью, потому что рана не заживала. Тогда микрохирурги отделения травматологии №2 предложили пересадить участок кожи с сосудами с руки на голову, убрать всю рубцовую ткань и закрыть пластину. Для этого мужчине «перекроили» всю голову, но работа была сделана ювелирно. Сейчас пациент идет на поправку и уже восемь лет благодарит врачей за спасение жизни.



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Татьяна Леухина