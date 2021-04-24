Врачи РКБ Татарстана смогли восстановить череп мужчине после нападения на него неизвестных с молотком
Врачи РКБ Татарстана смогли спасти жизнь мужчине и восстановить ему череп после нападения на него неизвестных с молотком. Об этом сообщается на странице медучреждения.
Неизвестные напали на мужчину ранним февральским утром восемь лет назад. На улице было темно, а в подъезде, как назло, не было света. Нападавших было двое, пострадавшего били молотком по голове. Истекая кровью, мужчина успел набрать номер телефона жены. Она-то и вызвала скорую.
Голова была разбита буквально всмятку, обломки черепа давили на место, где пересекаются все вены головного мозга, обширная гематома увеличивала давление на все сосуды, питающие мозг. Перед медиками стояла непростая задача: им нужно было снять давление на мозг, очистить рану, ведь грозило инфицирование. Операция шла два с лишним часа. Рану размером с большую ладонь оставили открытой, кожу подшили и оставили заживать. Делать пластику и вставлять пластину пока было нельзя.
Четыре месяца мужчина ходил без пластины. Поскольку кость отсутствовала, череп имел нестандартную форму. После он лег в отделение нейрохирургии №2 РКБ на установку пластины. Однако спустя некоторое время ее пришлось снять: кожа головы была вся в рубцах, натягивалась, и ее попросту не хватало. Рана не заживала. Врачи снова повторили операцию, но перед установкой второй пластины поставили специальные эспандеры — шишечки под кожу, постепенно надувающиеся и растягивающие кожу. После этого пластину повторно установили.
Через пару лет мужчина снова обратился за помощью, потому что рана не заживала. Тогда микрохирурги отделения травматологии №2 предложили пересадить участок кожи с сосудами с руки на голову, убрать всю рубцовую ткань и закрыть пластину. Для этого мужчине «перекроили» всю голову, но работа была сделана ювелирно. Сейчас пациент идет на поправку и уже восемь лет благодарит врачей за спасение жизни.
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