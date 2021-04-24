Врач рассказал, почему краснеют глаза

Офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук заявил, что покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что воспаления не всегда связаны с сезонной аллергией.

«Даже если все банально, и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее», — сказал он.

Роспотребнадзор дал рекомендации в период поллиноза, или сезонной аллергии. Отмечается, что необходимо ограничить контакт с пыльцой. Например не открывать окна дома или в машине. Также рекомендуется делать ежедневную влажную уборку и принимать душ после улицы. Кроме того, можно установить систему фильтрации воздуха в доме.

Алексей Нечаев