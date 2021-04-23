Новости общества

10:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян

23:10, 23.04.2021 1
Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян
Фото: wikipedia.org

О намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века заявил президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что события 1915 года Байден назовет «геноцидом». Предыдущие президенты США не применяли такую формулировку. Телефонный разговор между лидерами стран состоялся в пятницу.

Ранее на факельном шествии в Ереване, которое было приурочен ко дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли турецкий и азербайджанский флаги.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    Мели Емеля, твоя неделя.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем