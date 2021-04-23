Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян

О намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века заявил президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что события 1915 года Байден назовет «геноцидом». Предыдущие президенты США не применяли такую формулировку. Телефонный разговор между лидерами стран состоялся в пятницу.

Ранее на факельном шествии в Ереване, которое было приурочен ко дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли турецкий и азербайджанский флаги.





Алексей Нечаев