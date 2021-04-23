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В Ереване на факельном шествии сожгли флаги Турции и Азербайджана

22:37, 23.04.2021
В Ереване на факельном шествии сожгли флаги Турции и Азербайджана
Фото: pixabay.com

На факельном шествии в Ереване, которое было приурочен ко дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли турецкий и азербайджанский флаги. Об этом сообщает «РИА Новости».

Оппозиционная партия «Дашнакцутюн» проводит это мероприятие традиционно. Конечный пункт шествия — мемориал памяти жертв геноцида «Цицернакаберд», где у вечного огня участники останутся на всю ночь.

Пару лет назад израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании геноцида армян. «Кнессет предварительным голосованием отклонил законопроект о признании Израилем геноцида армян, поддержанный председателем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом», — говорится в сообщении.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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