Концепцию развития Казанской агломерации презентовали федеральным застройщикам в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба компании ASG

22 и 23 апреля в Санкт-Петербурге стартовала конференция для федеральных застройщиков. Событие ориентировано на топ-менеджеров компаний-застройщиков и девелоперов. Организаторы — федеральная консалтинговая компания «Манн, Черемных и партнеры», а также крупнейший застройщик Санкт-Петербурга LEGENDA Development. Спикером от Казани выступила Инвестиционная компания ASG в лице Рината Аисова.

На конференции состоялся диалог с фокусом на развитие отрасли, и обсудили технологии, инструменты для формирования новых принципов девелопмента.

Директор по развитию территории ASG Ринат Аисов презентовал проект по ленд-девелопменту Казанской агломерации. Среди прочего были подняты такие актуальные вопросы, как цены на жилье, развитие инфраструктуры, а также современные подходы в создании комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба компании ASG

Пригласив федеральных и региональных девелоперов реализовывать проекты в Татарстане, эксперт отметил, что руководство города и республики заинтересовано в качественных и сбалансированных проектах развития территории, они создают все условия для возможности их реализации, ASG проводит работу по их подготовке.

Также выступил партнер компании, руководитель компании «Аванпроект» Рустем Яхин. Он на примере проектов ASG «Яблоневые сады», проекта «Большой Зеленодольск» рассказал о комплексных подходах к развитию территорий и созданию комфортной инфраструктуры для жизни внутри агломераций.

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