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Концепцию развития Казанской агломерации презентовали федеральным застройщикам в Санкт-Петербурге

20:10, 23.04.2021 14
Концепцию развития Казанской агломерации презентовали федеральным застройщикам в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба компании ASG

22 и 23 апреля в Санкт-Петербурге стартовала конференция для федеральных застройщиков. Событие ориентировано на топ-менеджеров компаний-застройщиков и девелоперов. Организаторы — федеральная консалтинговая компания «Манн, Черемных и партнеры», а также крупнейший застройщик Санкт-Петербурга LEGENDA Development. Спикером от Казани выступила Инвестиционная компания ASG в лице Рината Аисова.

На конференции состоялся диалог с фокусом на развитие отрасли, и обсудили технологии, инструменты для формирования новых принципов девелопмента.

Директор по развитию территории ASG Ринат Аисов презентовал проект по ленд-девелопменту Казанской агломерации. Среди прочего были подняты такие актуальные вопросы, как цены на жилье, развитие инфраструктуры, а также современные подходы в создании комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба компании ASG

Пригласив федеральных и региональных девелоперов реализовывать проекты в Татарстане, эксперт отметил, что руководство города и республики заинтересовано в качественных и сбалансированных проектах развития территории, они создают все условия для возможности их реализации, ASG проводит работу по их подготовке.

Также выступил партнер компании, руководитель компании «Аванпроект» Рустем Яхин. Он на примере проектов ASG «Яблоневые сады», проекта «Большой Зеленодольск» рассказал о комплексных подходах к развитию территорий и созданию комфортной инфраструктуры для жизни внутри агломераций.

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 комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Обсуждать эти вопросы нужно, примеров плохой застройки хватает, было бы здорово, если бы в Казань пришли новые игроки и показали пример достойной застройки
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  • Анонимно 23 апр
    Сегодня только Президент Республики говорил о качественном развитии территорий, вопрос в тренде
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  • Анонимно 23 апр
    Считаете что с приходом новых застройщиков рынок недвижимости немного охладится? Уж очень перегрет нереальными ценами, ажиотаж ощушается, предложений мало хороших.
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  • Анонимно 23 апр
    Будете развивать Зеленодольск, думайте о новой дороге в город. Пусть там какую то зону предусмотрят промышленную типа Алабуга рабочие места. Только в этом случае уж
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  • Анонимно 23 апр
    Зачем нам питерские застройщики? сами не справляемся?
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    Анонимно 23 апр
    питерцы же строить тоже будут что то
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  • Анонимно 23 апр
    Федеральные застройщики составят конкуренцию нашим и цены пойдут вниз
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    Анонимно 23 апр
    оптимистично. боюсь как бы не вышло ровно наоборот
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    Анонимно 23 апр
    А вы не бойтесь! Есть мировая практика, на новом для себя рынке сначала надо освоиться, для освоения нужно выделиться, а выделиться можно либо ценой, либо качеством.
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  • Анонимно 23 апр
    Комплексные проекты это гораздо круче, чем свечки втыкать, чем сейчас большинство застройщиков занимается в Казани
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  • Анонимно 23 апр
    И в яблоневые сады дорогу ждём.
    Жители Салмачей.
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  • Анонимно 23 апр
    В Казани комплексной застройки пока нет, не доросли мы до неё. Надо опыт изучать и привлекать их сюда и делать это должны власти их заинтересованность должна быть в этом вопросе наибольшей как никак а вопрос социальный - жилье сейчас увы не доступное
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  • Анонимно 23 апр
    Молодцы ребята, что эту тему поднимают, вон глядишь и сам Минниханов стал о Салмачах думать и других посёлках, чтоб оплошностей больше не допустить и строить жилье так, чтобы жить комфортно было
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    Анонимно 24 апр
    Да, надо обращать внимание президента на такие вопросы, правильно затронуты вопросы и цены растут и инфраструкту нужно развивать! Очень актуальная сейчас тема!
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