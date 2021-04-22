В Японии создали карманный кондиционер

В Японии анонсировали второе поколение карманного кондиционера, управлять которым можно со смартфона. Реализовала проект компания Sony.

Устройство работает благодаря термоэлектрическому эффекту Пельтье: при пропускании постоянного электрического тока через два разнородных проводника энергия переносится от одного проводника к другому, а в месте их контакта поглощается тепло, сообщает «РИА Новости».

Гаджет продается вместе со специальной майкой, у которой есть карман на спине. Пока не сообщается о выходе продукта на рынок в других странах.

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