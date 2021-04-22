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В Казани все основные дороги планируют привести в порядок до конца недели

14:50, 22.04.2021 4
В Казани все основные дороги планируют привести в порядок до конца недели
Фото: kzn.ru

В Казани все основные дороги планируют привести в порядок до 25 апреля. На сегодняшний день от грязи очистили больше половины улиц.

Работы на казанских дорогах начались в начале апреля в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству. После их очистки рабочие приступят к нормативному ежедневному содержанию улиц города.

Сегодня уборка проходит на улица Карбышева, Даурская и Рихарда Зорге, сообщается на сайте мэрии Казани. Всего в работах задействовано 220 единиц техники и 200 рабочих.

Начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Марсель Ахметзянов уточнил, что работы проходят в три этапа. Он добавил, что параллельно рабочие очищают зеленые зоны и моют ограждения, дорожные знаки и остановки.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Напомним, что на дорогах Казани также проходит ямочный ремонт. Планируется устранить неровности на площади более 45 тыс. кв. метров. На эти цели из муниципального дорожного фонда в 2021 году выделено 93 млн рублей.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    быстро в этом году, даже не смотря на продолжительную зиму
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  • Анонимно 22 апр
    не может не радовать, да и высохло все быстро
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  • Анонимно 22 апр
    ремонтируют уже вовсю как только потеплело
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  • Анонимно 22 апр
    Молодцы дорожеики
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