Совет директоров ТНХИ рассмотрит платформу цифровой трансформации отраслей промышленности
28 апреля состоится очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Информация об этом появилась сегодня на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В повестку включены девять вопросов, в том числе итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за первый квартал 2021 года и подготовку годового общего собрания акционеров «Татнефтехиминвест-холдинга». Будут презентованы интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика» и страховая брокерская компания Willis Towers Watson в России.
Среди остальных вопросов:
- Ремонтно-восстановительные технологии;
- Платформа цифровой трансформации ключевых отраслей промышленности;
- Производство мочевины для дизельных двигателей и бытовых жидкостей.
Предыдущее заседание совета директоров ТНХИ прошло 31 марта. На нем стало известно, что Татарстан может стать пилотным регионом по производству биотехнологического кормового белка, получаемого из метана. +Подробнее — в материале «Реального времени».Промышленность Татарстан
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