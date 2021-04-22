Совет директоров ТНХИ рассмотрит платформу цифровой трансформации отраслей промышленности

28 апреля состоится очередное заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Информация об этом появилась сегодня на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В повестку включены девять вопросов, в том числе итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за первый квартал 2021 года и подготовку годового общего собрания акционеров «Татнефтехиминвест-холдинга». Будут презентованы интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика» и страховая брокерская компания Willis Towers Watson в России.

Среди остальных вопросов:

Ремонтно-восстановительные технологии;

Платформа цифровой трансформации ключевых отраслей промышленности;

Производство мочевины для дизельных двигателей и бытовых жидкостей.

Предыдущее заседание совета директоров ТНХИ прошло 31 марта. На нем стало известно, что Татарстан может стать пилотным регионом по производству биотехнологического кормового белка, получаемого из метана. +Подробнее — в материале «Реального времени».