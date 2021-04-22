Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане увеличилось до 215 тысяч
В Татарстане провакцинированы от коронавируса 215 133 человека. За сутки прививку сделали 5 502 человека, сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получил 129 061 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. единый номер 122;
4. при обращении в МФЦ;
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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