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Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане увеличилось до 215 тысяч

12:29, 22.04.2021
Число вакцинированных от коронавируса в Татарстане увеличилось до 215 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане провакцинированы от коронавируса 215 133 человека. За сутки прививку сделали 5 502 человека, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получил 129 061 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. единый номер 122;
4. при обращении в МФЦ;
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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