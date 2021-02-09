Чемпион Европейских игр по борьбе Заур Кабалоев сменил гражданство

Российский борец Заур Кабалоев получил итальянское гражданство и не будет выступать за сборную России. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство — смысла его удерживать не было», — заявил Мамиашвили.

Российский функционер считает, что Кабалоев не сможет составить конкуренцию борцам из сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Сможет ли Кабалоев составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио? Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно», — заявил Мамиашвили.

Михаил Мамиашвили. Фото: wrestrus.ru

Воспитанник мордовской греко-римской школы Кабалоев выступает в весовой категории до 63 кг. В его послужном списке два чемпионства страны, медаль на чемпионате Европы — 2018 и победа в Европейских играх 2019 года в Минске.

Напомним, ранее ушел из жизни заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Хафиз Тимашев.