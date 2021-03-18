Чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов сменил гражданство

Российский борец Хетаг Цаболов сменил гражданство и будет выступать за сборную Сербии. Он уже получил паспорт и гражданство Сербии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Дорогие друзья, рад сообщить о своем переходе в сборную Сербии. Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры! Хочу выразить благодарность Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за поддержку и помощь. Все лучшее впереди», — написал борец.

Цаболов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в категории до 70 кг в 2014 году и занял второе место на ЧМ-2017 в весе до 74 кг. Он также является двукратным чемпионом России.



Напомним, ранее президент Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили сообщил о смене гражданства чемпиона Европейских игр по борьбе Заура Кабалоева.