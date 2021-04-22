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За сутки в России зафиксировали 8 996 случаев заражения коронавирусом

11:33, 22.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 996 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 996. Общее количество зараженных увеличилось до 4 736 121, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек. Доля выздоровевших превысила 92,1%.

Умерло за сутки 397 человек. Всего скончалось 107 103 пациента. Условная летальность осталась на уровне 2,26%.

ОбществоМедицина
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