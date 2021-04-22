За сутки в России зафиксировали 8 996 случаев заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 996. Общее количество зараженных увеличилось до 4 736 121, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек. Доля выздоровевших превысила 92,1%.
Умерло за сутки 397 человек. Всего скончалось 107 103 пациента. Условная летальность осталась на уровне 2,26%.ОбществоМедицина
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