В Татарстане зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 22 апреля в республике зарегистрировано 20 170 случаев заражения коронавирусом. За весь период переболели 17 263 человека, в том числе 29 выздоровели за минувшие сутки. Умер за весь период 451 человек.
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