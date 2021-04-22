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В Татарстане зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19

11:34, 22.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19
Фото: Минздрав РТ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 22 апреля в республике зарегистрировано 20 170 случаев заражения коронавирусом. За весь период переболели 17 263 человека, в том числе 29 выздоровели за минувшие сутки. Умер за весь период 451 человек.

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Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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