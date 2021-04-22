В Казани проезжую часть по улице Гагарина покроют высокопрочным асфальтобетоном

В Казани проезжую часть по улице Гагарина покроют высокопрочным асфальтобетоном. Работы проведут от проспекта Ибрагимова до улицы Гашека по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщается на сайте исполкома, на участке протяженностью 1,3 км уложат верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16 по технологии объемного проектирования в соответствии с новым ГОСТом. Метод также будет применен при ремонте улицы Гладилова.

Кроме укладки асфальта на Гагарина запланирована работа по замене барьерных ограждений и дорожных знаков.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казани будет отремонтировано 11 улиц,

Ранее сообщалось, что в Казани в этом году отремонтируют 22 поселковые дороги. На это выделят 200 млн рублей. Еще к четырем садовым обществам организуют подъездные пути. В жилых массивах уже отремонтированы 340 дорог на площади 1 млн кв. м. Сейчас в жилых массивах проживает более 200 тысяч казанцев. Они составляют 20% от общего числа жителей города.



Ольга Плешкова