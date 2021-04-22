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В Казани за прошедшие сутки произошло 100 ДТП

08:59, 22.04.2021
В Казани за прошедшие сутки произошло 100 ДТП
Фото: pixabay.com

За 21 апреля в Казани произошло 96 ДТП с материальным ущербом и четыре с пострадавшими, где два наезда на пешехода, падение пассажира в автобусе, столкновение, сообщает ГИБДД города.

Задержали восемь пьяных водителей и шесть водителей, не имеющих права управления. В отдел полиции доставили двух граждан по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3ч.1 КоАП РФ).

Фото: pixabay.com

Напомним, за 19 апреля в Казани произошло 99 ДТП, тогда один человек погиб.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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