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В Казани за сутки произошло 99 ДТП, один человек погиб

06:23, 20.04.2021
В Казани за сутки произошло 99 ДТП, один человек погиб
Фото: pixabay.com

В Казани за 19 апреля произошло 94 ДТП с материальным ущербом и пять с пострадавшими — два столкновения, три наезда на детей и наезд на велосипедиста. Велосипедист погиб, сообщает Госавтоинспекция города.

Задержаны шесть водителей в пьяном состоянии и пять водителей, не имеющих права управления. В отделы полиции доставили еще четырех: водителя за повторную тонировку (ст.19.3 КоАП РФ), находящегося в федеральном розыске и по подозрению в краже, а еще за повторное управление машиной в пьяном состоянии.

Фото: pixabay.com

Напомним, за 18 апреля в Казани произошло 50 ДТП с материальным ущербом и три с пострадавшими. 13 водителей задержали в пьяном состоянии и еще шесть водителей, поскольку они не имели права управления.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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