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РАН планирует предложить создать совет по космосу при президенте России

04:31, 22.04.2021
РАН планирует предложить создать совет по космосу при президенте России
Фото: wikipedia.org

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании заявил, что академия планирует вновь выйти с инициативой создания совета по космосу при президенте РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу совета по космосу при президенте РФ. <…> Это наше предложение — еще раз обратиться <…> от имени общего собрания [РАН]. Мне кажется, можно сформулировать <…> такое предложение с просьбой обсудить», — сказал Сергеев.

Также он напомнил, что такая идея высказывалась в прошлом.

Ранее директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Он собирается покинуть пост.

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