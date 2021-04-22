РАН планирует предложить создать совет по космосу при президенте России
Президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании заявил, что академия планирует вновь выйти с инициативой создания совета по космосу при президенте РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«По поводу совета по космосу при президенте РФ. <…> Это наше предложение — еще раз обратиться <…> от имени общего собрания [РАН]. Мне кажется, можно сформулировать <…> такое предложение с просьбой обсудить», — сказал Сергеев.
Также он напомнил, что такая идея высказывалась в прошлом.
Ранее директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Он собирается покинуть пост.ОбществоТехнологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым