РАН планирует предложить создать совет по космосу при президенте России

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на общем собрании заявил, что академия планирует вновь выйти с инициативой создания совета по космосу при президенте РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По поводу совета по космосу при президенте РФ. <…> Это наше предложение — еще раз обратиться <…> от имени общего собрания [РАН]. Мне кажется, можно сформулировать <…> такое предложение с просьбой обсудить», — сказал Сергеев.

Также он напомнил, что такая идея высказывалась в прошлом.

Ранее директор Казанского научного центра Российской академии наук (РАН) Олег Синяшин объявил, что больше не будет участвовать в выборах руководителя организации. Он собирается покинуть пост.