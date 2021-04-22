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В этом году не ожидают рекордного турпотока в Краснодарском крае

03:22, 22.04.2021 1
В этом году не ожидают рекордного турпотока в Краснодарском крае
Фото: Максим Платонов

В этом году не ожидают рекордного турпотока в Краснодарском крае, сообщила и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина «РИА Новости».

«Мы ждем большой туристический поток в этом сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным», — сказала она.

Прогнозируется приезд 14—16 млн гостей, при этом сезон начнется в регионе раньше, чем обычно.

«Он стартует с майских праздников. И мы уже видим почти стопроцентную загрузку многих объектов. Сектор четыре-пять звезд выкуплен практически полностью», — сообщила и. о. министра.

Татарстана планирует восстановить турпоток до уровня 2019 года — столь оптимистичные планы озвучил глава Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Гостиницы на майские в столице Татарстана уже забронированы почти полностью. Поэтому гостиниц в Казани должно становиться только больше, добавил Иванов.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Сервис - ниже плинтуса, приезжайте, помогите заработать и всё будет хорошо. Не будет!! 1. почем Я должна помогать? я хоту отдохнуть, а не корячиться на чужой "даче" 2. поднимать (если не надорвётся, т.к. все деньги уйдут в песок) должно государство, при ЖЕСТОЧАЙШЕМ контроле за каждую копейку
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