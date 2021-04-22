В этом году не ожидают рекордного турпотока в Краснодарском крае

Фото: Максим Платонов

В этом году не ожидают рекордного турпотока в Краснодарском крае, сообщила и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина «РИА Новости».

«Мы ждем большой туристический поток в этом сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным», — сказала она.

Прогнозируется приезд 14—16 млн гостей, при этом сезон начнется в регионе раньше, чем обычно.

«Он стартует с майских праздников. И мы уже видим почти стопроцентную загрузку многих объектов. Сектор четыре-пять звезд выкуплен практически полностью», — сообщила и. о. министра.

Татарстана планирует восстановить турпоток до уровня 2019 года — столь оптимистичные планы озвучил глава Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Гостиницы на майские в столице Татарстана уже забронированы почти полностью. Поэтому гостиниц в Казани должно становиться только больше, добавил Иванов.



Алексей Нечаев