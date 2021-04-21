Для дольщиков ЖК «МЧС» в Казани построят две дороги и очистные сооружения

Для дольщиков ЖК «МЧС» построят две новые дороги и современные очистные сооружения. Также будет отремонтировано дорожное полотно улицы Зур Урам. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

Фото: fpdrt.ru

Первый проезд пройдет от дома №3 до ТК «Мегастрой», второй — от ЖК «Триумф» до проспекта Победы. Сейчас подготовлена дорожная карта по строительству проездов, разрабатывается проектно-сметная документация с последующей ее подачей на государственную экспертизу. Обещают, что новые дороги будут уже в этом году.

«Таким образом, дольщики жилого комплекса «МЧС» получат не только квартиры, а также будут полностью обеспечены необходимой транспортной и бытовой инфраструктурой», — считает исполнительный директор Фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков.

Завершение строительства проблемных домов ЖК «МЧС» запланировано на второй квартал текущего года. Около 1,2 тыс. обманутых участников долевого строительства будут восстановлены в правах.

Ранее жители казанского ЖК «МЧС» пожаловались на отсутствие инфраструктуры в комплексе.



Ольга Плешкова