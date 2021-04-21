Квартальнов раскритиковал журналистов: «Вся желтизна шла только по «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подверг критике работу журналистов, освещавших выступление казанской команды в плей-офф. По его словам, пресса слишком сильно акцентировала внимание на внутренних проблемах в команде, которых не существовало.

«Вы говорите о Да Косте. Откуда эта информация пришла? Вам Да Коста лично об этом говорил? Ни про одну команду в плей-офф не выходила такая информация, это закрытая информация. Нигде не видел. А здесь очень много всего читаю, Да Коста, Доус, Зарипов, тренер с этими... Я вообще не понимаю, мы в виртуальном мире живем? Только о нашей команде пишут домыслы.

Мне что, верить Шевченко? Мы, как на базаре, начинаем брать все, что угодно. Я болею всей душой за «Ак Барс». Но эти вещи читают игроки, реагируют. Но этого даже близко нет. К чему это говорю, никакой источник не вбрасывается в другую команду. Значит 8—10 команд все идеальные, а мы самые неидеальные. Всякая желтизна идет на нашу команду, и это в плей-офф», — сказал Квартальнов.

Также он отметил, что журналистов не интересует команда, а только то, что происходит вокруг команды.