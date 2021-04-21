«Ак Барс Дом» объявляет о старте продаж нового дома в ЖК «Светлая долина»

Фото: Особое внимание застройщик уделяет благоустройству. Каждый двор выполнен по индивидуальному проекту

Новый комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности — от 17 до 25 этажей. Широкая квартирография в 1050 квартир площадью от 30 до 75 кв. м позволяет подобрать идеальный вариант для комфортной жизни семьи.

ЖК «Светлая долина» расположен в Советском районе Казани и обладает удобной транспортной доступностью — до центра города на машине можно доехать за 20 минут, в 10—15 минутах езды находятся торговые центры «Мега» и «Южный», а в 5 минутах — «Агропарк», где продаются свежие фермерские продукты.

Традиционно застройщик уделяет большое внимание благоустройству территории. Отличительной особенностью ЖК «Светлая долина» является концептуальный подход к организации всех пространств на территории всего комплекса. Так, благоустройство площадки нового дома воплотится в реализации экопроекта «Пение птиц». Геометрия будущей придомовой площадки напоминает дерево, ветвями которого станут пешеходные дорожки. Реализация экопроекта «Пение птиц» раскрывается не только в дизайне и организации пространства, но и в используемых для строительства экологичных материалах и озеленении, применяемых на территории детских площадок.

Детский игровой комплекс выполнен в виде большого скворечника — в нем для будущих и нынешних юных жителей комплекса застройщик подготовил несколько уровней различных игровых элементов. Большая часть оборудования на детской игровой площадке выполнена из натурального дерева, а натуральное покрытие — из щепы, гравия и зелени. Ограничение движения транспорта во дворе повысит уровень безопасности, сохранит тишину и экологичность территории.

Как отмечает заместитель генерального директора «Ак Барс Дом» Руслан Сагитов, в компании считают важным формировать для жителей всю необходимую для жизни инфраструктуру в формате шаговой доступности, поэтому на территории «Светлой долины» уже работают три детских сада и развивающие студии для детей, действует большая современная школа. «Сегодня в жилом комплексе «Светлая долина» проживают более 3500 семей, и что особенно приятно, семьи наших жителей растут вместе с нами, переезжая в квартиры большей площади в связи с увеличением семьи», — подчеркивает Руслан Сагитов.

Приобрести квартиру в ЖК «Светлая долина» можно в режиме online на сайте застройщика или посетить офис продаж по адресу: Казань, пр. А. Камалеева, 26/12. Телефон для консультаций: 8 (843) 295-77-77.

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