В Татарстане с 30 апреля откроется пассажирская навигация по Волге и Каме

В Татарстане на следующей неделе, с 30 апреля, открывается пассажирская навигация по Волге и Каме. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса.



Так, из речного порта Казани будут ходить ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги, а также до Кзыл-Байрака с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. В майские праздники организуют рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши.

Из Набережных Челнов будет отправляться теплоход до Соколок и останавливаться на пристанях Вишневки, Елабуги, Нижнекамска, Сентяка, Котловки, Свиногорья и Грахани.

Кроме того, с 1 мая в среду, субботу и воскресенье будут ходить рейсы из Чистополя до Красного Яра.

Напомним, прошлый сезон пассажирской навигации по Волге завершился 16 ноября 2020 года. Всего в прошлом году водным транспортом в РТ воспользовались свыше 290 тыс. пассажиров.

В Татарстане начинают работу паромные переправы — сегодня такая откроется по маршруту Аракчино — Верхний Услон.