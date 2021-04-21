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В Казани 74-летняя бабушка попала под колеса ГАЗ

09:45, 21.04.2021 1
В Казани 74-летняя бабушка попала под колеса ГАЗ
Фото: ГИБДД Казани

В Казани 23-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 74-летнюю бабушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

По предварительным данным, водитель, проезжая напротив дома №53 корпуса 9 по улице Гвардейской, не выбрал безопасную скорость. Пенсионерка же переходила дорогу на красный свет.

В результате аварии бабушка умерла от полученных травм в машине скорой помощи.

Ранее в Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта, в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Сочувствую!
    Бабушка - она для внуков, если они есть. Пострадавшая - эта пожилая женщина или женщина в возрасте. Русский язык богат. Удачи!
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