В Казани 74-летняя бабушка попала под колеса ГАЗ
В Казани 23-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 74-летнюю бабушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.
По предварительным данным, водитель, проезжая напротив дома №53 корпуса 9 по улице Гвардейской, не выбрал безопасную скорость. Пенсионерка же переходила дорогу на красный свет.
В результате аварии бабушка умерла от полученных травм в машине скорой помощи.
Ранее в Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта, в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле».
комментарии
Бабушка - она для внуков, если они есть. Пострадавшая - эта пожилая женщина или женщина в возрасте. Русский язык богат. Удачи!