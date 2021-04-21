В Казани 74-летняя бабушка попала под колеса ГАЗ

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 23-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 74-летнюю бабушку, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

По предварительным данным, водитель, проезжая напротив дома №53 корпуса 9 по улице Гвардейской, не выбрал безопасную скорость. Пенсионерка же переходила дорогу на красный свет.

В результате аварии бабушка умерла от полученных травм в машине скорой помощи.

Ранее в Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта, в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле».



Ольга Плешкова