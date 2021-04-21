В Васильево появились граффити на здании бывшего стекольного завода — фото

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ художники из Казани и Москвы нарисовали картины на стене бывшего стекольного завода со стороны затона. На здании появились изображения капитана корабля, грустного клоуна и анимационных персонажей. Стену также украсили графические шрифты.

В разрисовке стен предприятия принял участие и художник из Васильево Александр Потапов, автор рисунка разбойника на уличной галерее в центре поселка, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ. Он нарисовал клоуна.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Капитана, например, изобразил Алексей — он разрисовывал плиты, посвященные, в том числе стекольному заводу и санаторию «Васильевский» с его знаменитыми оленями. Работал сейчас с нами и Кирилл, в галерее он рисовал железнодорожную станцию и лесокомбинат», — рассказал Потапов.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Отметим, что граффити-искусство активно развивается в столице Татарстана. Автор изображения «Моны Лизы» на казанской улице Баумана Азат Алеев предложил провести в Казани фестиваль граффити. Мэр города Ильсур Метшин идею поддержал, подчеркнув, что граффити не просто является искусством, но и помогает городу становиться интереснее не только для горожан, но и для гостей.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Татьяна Демина