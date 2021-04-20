Черногория разрешила въезд россиянам без ПЦР-теста на COVID-19

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. Об этом заявил министр финансов Черногории Милойко Спаич в Twitter.

Помимо российских туристов, правила для въезда упростят для туристов из Украины, Белоруссии, Северной Македонии. Каким образом и когда будет утверждено данное решение, он не уточнил.

Фото: pixabay.com

В Казани со среды, 21 апреля, возобновляет работу визовый центр Греции. Офисы начинают работать и в других российских городах. Они принимают по онлайн-записи. Министр туризма Греции Харис Теохари в начале марта сообщал о намерениях открыть «туристические ворота» страны к 14 мая. В мае Греция планирует принимать не только туристов из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.

Татьяна Леухина