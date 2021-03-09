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Греция планирует открыть границы для туристов с мая

17:59, 09.03.2021
Греция планирует открыть границы для туристов с мая
Фото: wikimedia.org

Греция намерена открыть «туристические ворота» к 14 мая, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохари.

В мае страна планирует принимать не только туристов из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина, передает его слова афинское агентство новостей АМНА.

Фото: pxhere.com

В начале апреля возможно «пилотное» открытие границ для стран Евросоюза и для стран, где активно проходит вакцинация против COVID-19, например Израиля. При этом Теохари подчеркнул, что все планы будут реализовываться с учетом пандемии коронавируса.

На сегодняшний день открыты границы с 24 странами. Туристов ждут 15 стран, в том числе Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия, Абхазия, сообщала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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