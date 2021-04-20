Александр Терентьев подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Замруководителя аппарата президента Республики Татарстан — руководитель Департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, председатель правления Университета талантов Александр Терентьев подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом он объявил сегодня в ходе экспертной сессии на тему развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Татарстана, модератором которой выступил.

На вопрос о планах на будущую деятельность Терентьев ответил: «Мне особенно близок вопрос молодежной политики, так как я много занимался им в рамках профессии и инициировал концепцию развития интеллектуально-творческого потенциала молодежи — это Университет талантов, в котором я возглавляю управление. Также, безусловно, это вопрос межнационального и межконфессионального согласия. Я курирую вопросы, связанные с реализацией государственной национальной политики, взаимодействия с основными конфессиями».

Терентьев подчеркнул, что «Единая Россия» имеет поддержку у татарстанцев благодаря крупным проектам, которые реализуются в республике по инициативе партии. Говоря о пользе предварительного голосования, Александр Терентьев отметил, что праймериз позволяют провести внутренний анализ собственной деятельности, сверить ее с запросами и мнениями избирателей.

Фото: tatarstan.er.ru

Кроме того, Терентьев обсудил вместе с экспертами и студентами университета перспективы развития человеческого капитала в республике, какие условия создаются для самореализации молодежи в Татарстане, какова эффективность татарстанской госпрограммы по управлению талантами, и оценил действующую в республике модель работы с одаренной молодежью.



В ходе обсуждения подхода к образовательным программам участники сошлись во мнении, что важно обучать детей и молодежь на базе профессиональных кейсов и проектов, задавая таким образом междисциплинарный подход. «Даже научные знания сейчас лежат в смежных дисциплинах, это более сложные процессы, они разнообразны и требуют совершенно других функционалов и возможностей, нежели линейное развитие. И наша задача — научить этому наших студентов через проектную деятельность», — согласился Терентьев.

