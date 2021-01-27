В России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам

В России предложили запретить иноагентам переводить деньги гражданам. С такой инициативой выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он отметил, что несанкционированные уличные политические акции в городах России были организованы одним из НКО, которое выполняет функцию иностранного агента. При этом в соцсетях была информация, что организаторы мероприятий готовы компенсировать людям штрафы.

Фото: realnoevremya.ru

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, признанных иностранными агентами, совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц», — приводит текст обращения RT.



Ранее суд в Челнах оштрафовал организатора акции в поддержку Навального на 25 тысяч рублей.



Ольга Плешкова