В России предложили запретить иноагентам участвовать в предвыборной агитации

В России предложили запретить иностранным агентам вести предвыборную агитацию. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова он отметил, что сейчас в законе, регламентирующих проведение выборов, запрещено участвовать в предвыборной агитации иностранным гражданам. Однако в законе нет запрета на участие в выборах российских НКО, выполняющих функции иностранного агента, в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — приводит текст обращения RT.

Ранее Министерство юстиции РФ признало профсоюзную организацию «Альянс врачей»* организацией, выполняющей функции иностранного агента. Отмечается, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и проводила политическую деятельность.





Ольга Плешкова