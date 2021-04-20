Строителю пивзавода и общежития КГЭУ пригрозили банкротством за аренду грейдера

Фото: Максим Платонов

Строитель «Татспиртпрома»

К крупному республиканскому застройщику «Юнионстрой Плюс» готовят новый иск о банкротстве: информация об этом содержится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

«Юнионстрой Плюс» известен как компания, построившая пивоваренный завод «Белый кремль» для «Татспиртпрома». Завод, который занимает площадь в 153,4 тыс. кв. м, построили чуть более чем за полгода. Стоимость контракта составила 2,8 млрд рублей. В июне 2018 года на заводе прошла первая варка пива, а в августе 2018-го состоялось символическое открытие предприятия с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В «Татспиртпроме» «Реальному времени» заявляли, что по итогам стройки не имеют к компании каких-либо претензий. В арбитраже тем не менее есть несколько удовлетворенных исков к ООО «Юнионстрой Плюс» о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда от частных компаний, однако суммы по ним ограничены несколькими сотнями тысяч рублей.

Завод, который занимает площадь в 153,4 тыс. кв. м, построили чуть более чем за полгода. Фото: Максим Платонов

«Татспиртпром» заключал с компанией «Юнионстрой Плюс» и другие контракты — общая сумма, с учетом строительства завода, составляет 3,16 млрд рублей. Параллельно с этим росло и благосостояние компании: ее выручка выросла с 138 млн рублей в 2016 году до 2,34 млрд рублей в 2019 году. По итогам 2020 года компания зафиксировала выручку в 1,24 млрд рублей и чистую прибыль всего лишь в 3,16 млн рублей.

В 2019 году компания получила еще один крупный контракт, на этот раз от КГЭУ — на строительство нового общежития для университета за 474 млн рублей. Как ранее писало «Реальное время», стройка оказалась непростой — в середине 2020 года Ростехнадзор останавливал строительство на 60 суток из-за целого ряда нарушений. Через месяц, впрочем, университет добился в суде досрочного возобновления стройки.

Совсем недавно история отчасти повторилась: в январе 2021 года Ростехнадзор вновь пришел на стройку и, обнаружив нарушения, потребовал через суд приостановить строительство. Однако на этот раз татарстанский арбитраж счел достаточным лишь оштрафовать застройщика на 300 тысяч рублей, так как те нарушения «Юнионстрой Плюс» к моменту суда уже устранил.

В 2019 году компания получила контракт от КГЭУ на строительство нового общежития для университета за 474 млн рублей. Фото: Ирина Плотникова

Единственным бенефициаром компании и ее директором является Павел Черницын, он также владеет и руководит ООО «ПСК «Юнионстрой», специализирующимся на строительстве жилых и нежилых зданий.



А есть ли долг?

Иск о банкротстве готовит казанская компания ООО «Вест-ЛЛ». В сравнении с ООО «Юнионстрой Плюс» это небольшая компания, ее выручка по итогам 2020 года составила 9,6 млн рублей. В числе прочего она занимается работами по благоустройству в нескольких районах столицы Татарстана по госконтрактам, ее основным заказчиком было МУП «ДРЭУ Кировского района Казани».

Директор компании Линар Шайдуллов рассказал, что иск подан из-за долга на небольшую по меркам оборотов «Юнионстрой Плюса» сумму — 657 тысяч рублей, которую застройщик задолжал за аренду грейдера в 2019 году. За этот долг компания начала судиться еще в сентябре 2020 года и к настоящему моменту выиграла в двух инстанциях. К этой сумме в ходе судебных процессов добавилось еще почти 200 тыс. рублей неустойки.

— Мы их и не хотим банкротить, пытались переговоры провести, если бы нам деньги вернули — даже в суд на них не подавали бы. Я пытался к их директору приехать, поговорить, но он, видимо, более занятой человек, — рассказал Линар Шайдуллов.



Однако представитель «Юнионстрой Плюса» заявил «Реальному времени», что к настоящему моменту долг перед «Вест-ЛЛ» уже полностью погашен. В «Вест-ЛЛ» ответили, что им о погашении долга неизвестно.

В 2019 году иск о банкротстве «Юнионстрой Плюса» поступил от конкурсного управляющего «Татфондбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов. Фото: og.ru

«Юнионстрой Плюсу» ранее уже приходилось отбиваться от исков о банкротстве — таковой поступал в 2019 году от конкурсного управляющего «Татфондбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов. Сумма требований тогда была серьезнее — 25 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», то дело завершилось мировым соглашением: сумма требований снизилась до 15,4 млн рублей, которые «Юнионстрой Плюс» обязался выплачивать до конца 2019 года. При этом под конец 2019 года АСВ потребовало расторгнуть мировое соглашение, но уже через пару месяцев от этих требований отказалось.

Александр Артемьев