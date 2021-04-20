Фиксация курсов онлайн — выгодно и удобно

В вопросе обмена валюты определяющим фактором является курс. Иногда колебания стоимости бывают существенными, даже в течение дня. Расставляя приоритеты среди «тысячи» повседневных дел, не всегда получается вовремя доехать до офиса банка. Как успеть обменять валюту по понравившемуся значению и не переплачивать лишнего?!

Банк Казани запустил онлайн-сервис по фиксации курса на срок до трех рабочих дней. Планируйте свой день без спешки, при этом Вам не нужно дополнительно платить за данную услугу.

Порядок действий при фиксации курса онлайн:

Зайдите на сайт bankofkazan . ru / currency; Оформите заявку на бронирование, выбрав сумму обмена в требуемой валюте и удобный офис Банка; Оплатите обеспечительный платеж в размере 4% от суммы валютно-обменной операции с помощью карты любого банка. Данный платеж является гарантией Вашей заинтересованности в завершении данной операции; Посетите офис Банка Казани для завершения операции, по окончании которой сумма обеспечительного платежа будет сразу же возвращена Вам.

Преимущества сервиса очевидны:

Фиксация выгодного курса на срок до трех дней;

Низкая сумма обеспечительного платежа;

Сумма обеспечительного платежа вернется на карту сразу после успешного завершения валютно-обменной операции в офисе Банка;

Выбор удобного отделения Банка.

Подробнее ознакомиться с функционалом сервиса фиксации курсов от Банка Казани Вы сможете на сайте Банка или по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77. Остались вопросы, можете задать их в WhatsApp.





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