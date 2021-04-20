УНИКС обыграл «Парму», разгромив в четвертой четверти 20:4

УНИКС разгромно обыграл пермскую «Парму» (69:51) в матче Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

На протяжении первых трех четвертей на площадке «Баскет-холла» шла равная борьба. В заключительной четверти казанцы прибавили скоростей и позволили сопернику набрать лишь четыре очка, при этом сами хозяева забросили 20 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Джамар Смит. Капитан УНИКСа набрал 17 очков.

Фото: vk.com/unicsbasket

По ходу игры на площадке в составе казанской команды вышли сразу пять баскетболистов. Ранее у поклонников баскетбола были вопросы к обилию иностранных игроков в УНИКСе.

Напомним, казанцы обыграли в Италии местный «Виртус» и вышли в финал Кубка Европы. При этом российские баскетболисты не набрали в той встрече ни одного очка.